vor 1 Stunde Friolzheim Nasse Fahrbahn: 35-Jähriger schleudert über die A8

Ein schwer verletzter Pkw-Fahrer und ein Totalschaden an dessen Fahrzeug sind die Folgen eines Unfalls am Sonntagmorgen auf der A8 in Höhe Friolzheim, erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.