Großeinsatz und Aufregung am Berufschulzentrum in Nagold: Erst riecht es unangenehm, dann müssen 64 Schüler und Lehrer mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus. Ermittler finden eine unbekannte Flüssigkeit, die jetzt untersucht wird.

Nach dem Kontakt mit einer unbekannten Chemikalie sind 64 Schüler und Lehrer in Nagold (Landkreis Calw) in Krankenhäusern behandelt worden. Das Schulzentrum mit insgesamt rund 1500 Personen wurde am Mittwochmorgen geräumt. Die Betroffenen hatten zunächst einen unangenehmen Geruch wahrgenommen und klagten nach Polizeiangaben dann über Atemwegsreizungen. Sie wurden vorsorglich in ärztlicher Begleitung zur Untersuchung in Krankenhäuser in Nagold, Calw und Herrenberg gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Bei 30 Patienten hielten die Beschwerden am Mittag noch an.

Die genaue Ursache des Notfalls war zunächst nicht bekannt. Nach Polizeiangaben wurde eine unbekannte Flüssigkeit gesichert und zur Untersuchung ins Landeskriminalamt gebracht. Auch Proben der Umgebungsluft seien per Hubschrauber nach Stuttgart geflogen worden. Ein Ergebnis sollte noch am Mittwoch vorliegen.

Die Feuerwehr untersuchte das Gebäude am Vormittag mit Messtrupps und lüftete die Räume mit Gebläsen. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat handelte, war zunächst völlig unklar.