vor 16 Stunden Mötzingen/Nagold Nach Unfall in Nagold: Zirkusseelsorger gestaltet Trauerfeier

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Müllwagen in Nagold hält ein Zirkusseelsorger am Samstag die Trauerfeier für die getötete Familie. Die Fahrerin des Autos (25) und ihre Schwester (17) stammten aus der zweitgrößten deutschen Zirkusfamilie Frank, sagte der evangelische Pfarrer und Seelsorger Johannes Bräuchle am Mittwoch.