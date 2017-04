vor 1 Stunde Niefern-Öschelbronn Nach Überfall auf Sparkasse: Polizei sucht Jugendliche aus Öschelbronn

Am Dienstagmittag des 4. April haben zwei Männer eine Bank in Öschelbronn überfallen und die Angestellten gefesselt, bevor sie geflüchtet sind. Das Kriminalkommissariat Pforzheim sucht nun eine Gruppe Jugendlicher, die sich offenbar kurz vor dem Bankraub an einer gegenüber liegenden Bushaltestelle aufhielt.