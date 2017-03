Am Mittwoch, 8. März, sind Schüssen im Enzkreis gefallen: Die Polizei ermittelt nach der Tatrekonstruktion nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts - und sucht daher nach Zeugen.

Nach den Schüssen in der in der Nacht zum 8. März fahndet das Kriminalkommissariat Pforzheim nach wie vor nach den Tätern und dem Tatfahrzeug. Nach derzeitigen Erkenntnissen ermittelt die Kriminalpolizei gegen mehrere Täter wegen eines versuchten Tötungsdelikts in mehreren Fällen.

Anhand der durchgeführten Tatrekonstruktion gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit einer scharfen Schusswaffe mehrfach gezielt auf die Geschädigten geschossen haben. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach einem schwarzen Porsche mit Pforzheimer Kennzeichen der mit mehreren männlichen Personen und einer weiblichen Person besetzt war. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555, zu melden.