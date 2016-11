Anzeige

Ein 18-Jähriger steht nach Angaben der Polizei in dringendem Verdacht, am 27. Oktober eine junge Frau im Stadtgarten Pforzheim mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die junge Frau ist auf dem Weg der Besserung.

Zu dem Vorfall, der sich im hinteren Teil des Stadtgartens am dortigen Flussufer ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Personen, denen zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr in diesem Teil des Stadtgartens eine verbale oder körperliche Auseinandersetzung aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.