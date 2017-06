24.05.2017 17:08 Karlsruhe Nach Messer-Attacke auf Ehefrau: Pforzheimer Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Mittwoch soll ein 53-Jähriger in Pforzheim seine Ehefrau an deren Arbeitsplatz mit einem Messer attackiert haben. Die Frau verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf einen älteren Opel Corsa.