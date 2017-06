Am Donnerstag erlitten gleich zwei Motorradfahrer in Bad Wildbad und Bretten schwere Verletzungen. Sie wurden je in Unfälle mit Autos verwickelt.

Gegen 16.50 Uhr wollte am Donnerstag eine Autofahrerin auf der L1103 zwischen Bretten und Oberderdingen in Höhe der "Hetzenbaumhöfe" nach links in einen Feldweg einbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste sie ihr Auto abbremsen. Der nachfolgende Renaut-Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen bringen. "Dies gelang einem 69-jährigen Motorradfahrer, der hinter dem Renault unterwegs war, nicht mehr", so die Polizei in ihrem Bericht.

Der Mann aus dem Enzkreis konnte seine BMW-Maschine nicht mehr unbeschadet anhalten. Er versuchte nach Angaben der Polizei noch nach rechts auszuweichen, erfasste aber den Renault am rechten Heck. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht laut Auskunft der Beamten nicht. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die anderen Autofahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro.

Nur zwei Stunden später wurde bei Bad Wildbad ein weiterer Motorradfahrer bei einem Unfall auf der K4366 schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der 20-Jährige war mit seiner Maschine zwischen Bad Wildbad und dem Ortsteil Aichelberg unterwegs gewesen.

Gegen 19.05 Uhr waren dann ein Opel Astra-Fahrer in Richtung Aichelberg unterwegs. "Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr der Mann in der "Hahnenkopfkurve" zu weit links. Aus diesem Grund musste der entgegenkommende 20-jährige seine Suzuki scharf abbremsen", so die Polizei weiter. Der Motorradfahrer kam zu Fall und rutschte seitlich gegen den Opel. Ein hinter dem Astra fahrender zweiter Motorradfahrer kam ebenfalls zu Fall, blieb aber unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.