vor 2 Stunden Pforzheim Motorradfahrer leicht verletzt: Unfallversursacher flüchtet über rote Ampel

Ein 30-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag gegen 17.25 Uhr in Pforzheim in der Brettener Straße von einem Pkw Mercedes/ C- Klasse mit Pforzheimer Kennzeichen zu Fall gebracht, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.