Anzeige

In der Nacht von Freitag auf Samstag betrat gegen 0.35 Uhr ein unbekannter Mann, bewaffnet mit einer schwarzen Pistole, die Tankstelle am Illinger Eck. Der Täter bedrohte dann mit der Waffe einen Angestellten nebst einer Kundin und forderte die Herausgabe von Geld. Danach flüchtete er mit den Einnahmen und dem Bargeld der Kundin aus der Tankstelle hinaus in Richtung Ortsmitte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, verliefen bislang ohne Erfolg. Der Täter ist männlich, ca. 160 cm groß und schlank. Er war mit einer schwarzen Bomberjacke, einem hellem Schal, grauen Schuhen und einer schwarzer Maske bekleidet. Der Täter ist zwischen 40 und 50 Jahre alt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.