vor 1 Stunde Pforzheim Mit Waffe in einer Bäckerei: Scherz führte zu Polizeieinsatz in Pforzheim

Am Donnerstag hat ein vermeintlich bewaffneter Jugendlicher in Pforzheim für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Er fuchtelte damit in einer Bäckerei-Filiale herum. Die Polizei konnte zwar eine Person mit "Anscheinwaffe" festnehmen, diese gab jedoch an, die Waffe zuvor verliehen zu haben.