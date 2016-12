Am Samstagmorgen kam es in Pforzheim zu einem Überfall auf einen Minicarfahrer. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer zu einem Zielort bestellt und dort von drei Männern mit einer Pistole und Pfefferspray bedroht.

Am frühen Sonntagmorgen bestellte ein Anrufer bei der Minicarzentrale in Pforzheim ein Fahrzeug in die Durlacher Straße in Pforzheim. Als der Minicarfahrer sein Fahrzeug kurz nach 5 Uhr am Zielort abstellte und auf die vermeintliche Kundschaft wartete, traten drei junge Männer an das Fahrzeug heran.

Einer der Männer riss unvermittelt die Fahrertür auf, bedrohte den Minicarfahrer mit einer Pistole und forderte Geld. Ein zweiter Täter öffnete die Beifahrertür und drohte mit einem Pfefferspray. Als der Fahrer aus dem Fahrzeug aussteigen und vor den Tätern flüchten wollte, besprühte ihn der zweite Täter mit Pfefferspray - der Fahrer konnte das Fahrzeug trotzdem verlassen.

Die drei Täter flüchteten ihrerseits zu Fuß ohne Beute auf der Durlacher Straße in westlicher Richtung. Die Täter waren zwischen 18 und 20 Jahren alt und trugen dunkle Kleidung. Der Täter, der den Minicarfahrer mit der Waffe bedrohte, hatte sein Gesicht mittels eines schwarzen Schals maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Tat sich telefonisch unter (0721) 939-5555 zu melden.