Mit Motorradhelm maskiert: Zwei Männer überfallen Bank in Öschelbrönn

Am Dienstagmittag haben zwei Männer eine Bank in Öschelbronn überfallen und die Angestellten gefesselt bevor sie geflüchtet sind. Die Polizei ist weiter auf der Suche nach den Tätern.

Zwei mit Motorradhelmen maskierte Männer überfielen am Dienstagmittag die Sparkassenfiliale in der Hauptstraße in Öschelbronn. "Die Täter betraten gegen 12.20 Uhr die Bank. Sie bedrohten die beiden Bankmitarbeiter mit Handfeuerwaffen. Mit osteuropäischem Akzent verlangte einer der Täter "Money" und forderte einen Bediensteten auf, Geld zu holen", beschreibt die Polizei den Vorfall.

Das Geld verstauten sie in einer schwarzen Sporttasche. Beide Angestellten wurden im Büroraum gefesselt zurückgelassen. Mit einem weiß-blauen Motorroller flüchteten die Männer dann in Richtung Niefern. Kurze Zeit später konnten sich die Bankmitarbeiter befreien und den Überfallalarm auslösen.

Die ersten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten allerdings nicht zur Festnahme der Räuber. Beide Männer wurden bereits am Morgen kurz vor 8 Uhr vor der Bank beobachtet.

Ein Täter wird als Osteuropäer, circa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug einen olivgrünen Parka mit Kapuze, Jeans und einen Motorradhelm in der Grundfarbe gelb-orange und schwarzen Applikationen. Der zweite Täter wird als etwa 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke, Jeans, schwarze, knöchelhohe Schuhe. Auch er trug einen Motoradhelm, Grundfarbe blau mit weißen und schwarzen Applikationen. Hinweise zu den Tätern bitte an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/9395555.