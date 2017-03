vor 1 Stunde Pforzheim Mit Messer und Schlagstock: 15 Männer prügeln sich in Pforzheim

Vor einer Gaststätte in der Leopoldstraße in Pforzheim kam es am Sonntagmorgen um 0.10 Uhr zu einer großen Schlägerei mit 15 Personen. Nach Angaben eines Zeugen soll dabei auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein.