vor 1 Stunde Pforzheim Mit Messer bedroht: Mann wird in Pforzheim beraubt

Ein 39 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 12.35 Uhr in der öffentlichen Toilette des Pforzheimer Marktplatzes von einem unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers um 25 Euro beraubt worden. Das teilt die Polizei in einem Pressebericht am Freitag mit- und bitte um Mithilfe.