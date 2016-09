Anzeige

Am gleichen Tag wurde er dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der den Haftbefehl in Kraft setzte. Der 36-Jährige muss sich wegen mehreren Betrugsdelikten, die er in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz begangen hatte, verantworten. Die durch die Taten entstandene Schadenssumme beziffert sich auf fast 100.000 Euro.