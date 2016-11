vor 2 Stunden Pforzheim Mit 2,2 Promille unterwegs: Autofahrer verursacht Unfall in Pforzheim

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Montagabend in Pforzheim zu einem Unfall am Waisenhausplatz. Ein 48 Jahre alter Mann verursachte hier einen Sachschaden von 4.000 Euro. Als die Polizisten an die Unfallstelle kamen, stellten sie erheblichen Alkoholgeruch fest.