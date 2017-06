12 Polizeipräsidien gibt es derzeit in Baden-Württemberg. Kommt schon bald ein neues in Pforzheim für den Stadtkreis und den Nordschwarzwald hinzu? Das wird immer wahrscheinlicher: Nach Informationen von ka-news hat das Land bereits die Kosten für den neuen Standort kalkuliert: Das neue Präsidium soll demnach über 30 Millionen Euro kosten.

Es wäre die Reform der Reform: 2012 wurde vom Land Baden-Württemberg eine Neustrukturierung der Polizeipräsidien ins Rollen gebracht. Die Idee: Vor dem Hintergrund neuer Kriminalitätsphänomene, personalintensiver Einsatzlagen und kostenintensiver technischer Entwicklungen sollte die Organisation flexibler gestaltet werden. Mehrere Eckpunkte legte das Land damals in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe "Struktur der Polizei Baden-Württemberg" vor in einem entsprechenden Papier vor.

Unter anderem wurde die Zahl der Polizeipräsidien im Land reduziert: Statt der 37 den Stadt- und Landkreisen entsprechenden Polizeidirektionen und Polizeipräsidien wurde die Reduzierung auf zwölf regionale Polizeipräsidien vorgeschlagen - und zwar in Aalen, Freiburg, Heilbronn, Konstanz, Ludwigsburg, Mannheim, Offenburg, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen, Ulm sowie Karlsruhe.

Großes Einsatzgebiet fordert Karlsruher Polizei

Seit 2014 ist die große Polizeireform in Kraft. Für den Standort Karlsruhe ging das mit einigen Herausforderungen einher. So wurden die bisherigen Polizeidirektionen Pforzheim und Calw, das Polizeipräsidium Karlsruhe und die Landespolizeidirektion Karlsruhe verschmolzen. Für die Beamten bedeutet das: ein größeres Gebiet mit längeren Anfahrtswegen.

Inzwischen sind mehr als 2.800 Beamte beim Karlsruher Präsidium beschäftigt. Sie sind, gemessen an den Einwohnern, für rund elf Prozent der Bevölkerung des Landes Baden-Württemberg zuständig. Die damit einhergehende erhöhte Arbeitsbelastung bekommen die Beamten des Karlsruher Präsidiums täglich zu spüren.

Korrektur könnte das Land über 140 Millionen Euro kosten

Abhilfe könnte möglicherweise ein neues Polizeipräsidium in Pforzheim schaffen. Darüber diskutieren derzeit die Fraktionen im Landtag. Sie wollen die Polizeireform korrigieren - und befinden sich aktuell in den Endzügen. Unter anderem beraten die Landtagsabgeordneten darüber, ob die Zahl der Polizeipräsidien wieder erhöht werden sollen. Im Gespräch sind eine Erhöhung auf 13, 14 oder 15 Standorte.

Ganz unumstritten sind die Reformen allerdings nicht. Allein für die Umsetzung der Korrektur rechnet das Land mit Kosten in Höhe von 143 Millionen Euro. In einer Kostenübersicht, die ka-news vorliegt, geht das Land davon aus, dass ein Polizeipräsidium in Pforzheim - unabhängig vom gewählten Modell - mit 34,2 Millionen Euro zu Buche schlagen könnte. Möglich wäre dann ein neues Präsidium mit Sitz in Pforzheim sowie eine neue Kriminalpolizeidirektion mit Sitz in Calw. Gleichzeitig würde das Land 4,2 Millionen Euro beim Polizeipräsidium Karlsruhe einsparen.

Wann fällt die Entscheidung?

Nach Medienberichten sollte die Entscheidung eigentlich noch im Juni fallen. Auf Anfrage von ka-news teilt das zuständige Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration mit, dass es sich bei den 34 Millionen Euro für ein Polizeipräsidium in Pforzheim zunächst um einen Kostenvoranschlag handele.

Bis wann die endgültige Entscheidung fällt, ist nach Aussage des Ministeriums noch nicht absehbar. Das sorgt bei der SPD-Landtagsfraktion für Kritik: "Noch im April habe der Ministerpräsident eine Entscheidung über die zukünftigen Strukturen der Polizei bis Pfingsten angekündigt. Nun könne er nicht einmal mehr zusichern, dass die Regierung bis zum Sommer eine Entscheidung treffe."

Aktuell liegen zwei Vorschläge im Rennen ganz vorn: Eine Expertengruppe des Landes schlägt nach der Bewertung der Polizeireform vor, die Anzahl der Polizeipräsidien in Baden-Württemberg von bislang 12 auf 14 zu erhöhen. Dieser Vorschlag wird auch von der CDU favorisiert. Damit herrscht allerdings noch Uneinigkeit mit dem Regierungspartner, den Grünen. Sie sind aufgrund der entstehenden Kosten eher zurückhaltend. Die Grünen sind mit 47 Abgeordneten die größte Fraktion im baden-württembergischen Landtag.