vor 48 Minuten Pforzheim Mehrere Verletzte nach großer Schlägerei in Pforzheim

Am Samstagmorgen, um 05.41 Uhr, wurde über Notruf eine Schlägerei in Pforzheim am Waisenhausplatz, gemeldet, an der 20 Personen beteiligt sein sollten. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.