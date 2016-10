Mann stirbt bei Unfall: Auto prallt bei Königsbach gegen Baum

Anzeige

Bei der Person handelt es sich nach Aussage der Polizei um den Fahrer des Unfallfahrzeugs. Aktuell sind beide Fahrtrichtungen nach dem Unfall gesperrt.

Aktualisierung, 11.45 Uhr

Jede Hilfe kam am Montagmorgen für einen 42 Jahre alten Autofahrer auf der Kreisstraße 4532 zwischen Königsbach-Stein und Bretten zu spät. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Nach den Feststellungen des Verkehrskommissariats Pforzheim war der Mann gegen 6.15 Uhr in Richtung Bretten unterwegs gewesen, als er mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett geriet. Offenbar übersteuerte er in der Folge, so dass der Wagen nach links von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und schließlich auf der Seite liegenblieb.

Der vermutlich nicht angegurtete Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass der herbeigeeilte Notarzt nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Neben dem Arzt hatten die Rettungsdienste auch einen Rettungswagen an die Unfallstelle beordert. Zudem waren die Feuerwehr und ein Abschleppdienst im Einsatz. Wegen des Unfalles, bei dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste der betreffende Streckenabschnitt bis kurz vor 9 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch Polizeibeamte örtlich umgeleitet.

Alle Informationen für Ihre Strecke finden Sie in unserem Staumelder.