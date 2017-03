Nicht lebensgefährliche, aber ernste Verletzungen, erlitt am Wochenende in Eisingen ein Mann, der bei einer Auseinandersetzung von einer Person mit einem eisernen Schlagstock verprügelt wurde.

Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Eisingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf einer Person mehrfach mit einem eisernen Schlagstock auf den Kopf geschlagen wurde. Die zunächst als lebensgefährlich eingestuften Verletzungen stellten sich später aber als nicht ganz so gravierend dar, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Bereits am Freitagabend kam es gegen 20.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Wohnung in Pforzheim. "Nachdem sich der Streit beruhigt hatte, verließen die meisten Beteiligten die Örtlichkeit", heißt es von der Polizei weiter.

Kurz vor 4 Uhr kam es schließlich erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einigen der zuvor an der Schlägerei in Pforzheim beteiligten Personen, diesmal jedoch im Treppenhaus eines in der Mittleren Waldparkstraße gelegenen Mehrfamilienhauses. Grund des Streits war diesmal ein Mobiltelefon.

Im Verlaufe dieser Schlägerei wurde der 45-jährige Geschädigte von einem 20-Jährigen festgehalten, während sein 35-jähriger Begleiter mit einem eisernen Schlagstock mehrfach auf ihn in Richtung Kopf einschlug. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei hatten die Täter jedoch von ihrem Opfer abgelassen und waren geflüchtet.

Die ebenfalls verständigten Rettungskräfte waren zunächst von lebensgefährlichen Verletzungen beim 45-Jahrigen ausgegangen. Nach weiteren Untersuchungen im Krankenhaus stellte sich die Verletzungen jedoch als Platzwunden und Prellungen heraus.

Die beiden Tatverdächtigen konnten kurz nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.