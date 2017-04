vor 1 Stunde Mühlacker Löschversuche ohne Erfolg: Scheune in Mühlacker vollständig abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag eine Scheune in der Schloßstraße in Mühlacker in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Das teilt die Polizei in einer Meldung an die Presse mit.