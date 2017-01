Am Dienstag hat die Karlsruher Polizei schwerpunktmäßig Lastwagen auf der A8 kontrolliert. Dabei wurde sechs von 20 Fahrzeuge beanstandet. Zwei Lastwagen durften nicht mehr weiter fahren.

"Beamte der Verkehrsgruppe gewerblicher Güter- und Personenverkehr führten am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz Am Waiserain Kontrollen des Schwerverkehrs durch", berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr seien dabei 20 Fahrzeuge kontrolliert worden.

Wie aus dem Polizeibericht hervor geht, hatten vier Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten. Zwei Fahrzeuge, ein Sprinter und ein Sattelzug waren überladen. Ein 51-Jähriger hatte auf seinem Sattelzug 24 Tonnen Aluminiumrundstäbe geladen, ohne diese ordnungsgemäß zu sichern. Die Sicherungsgurte waren teilweise eingerissen oder hatten sich schon vom Rahmen gelöst. "Bei einem Auffahrunfall hätten die Rundstäbe mit hoher Wahrscheinlichkeit das Führerhaus durchbohrt", beschreibt die Polizei weiter. Dem 51-Jährige, sowie dem Fahrer des Sprinters wurde die Weiterfahrt untersagt.