Lastwagen-Fahrer wird in Calw durch eigenen Außenspiegel verletzt

Am Dienstag kam es bei Calw zu einem unglücklichen Unfall, wie die Polizei es beschreibt. Dabei wurde bei einem Zusammenprall ein Lastwagen-Fahrer von seinem eigenen Außenspiegel verletzt.

Ein 37-jähriger Busfahrer ist am Dienstagmorgen von Altburg Richtung Würzbacher Kreisverkehr unterwegs gewesen und streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastwagens. Dabei knickte der Spiegel am Lastwagen so unglücklich ab, dass er anschließend die Frontscheibe durchschlug und den 54-jährigen Fahrer im Gesicht traf. Dieser erlitt Schnittverletzungen und musste vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden.