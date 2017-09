vor 35 Minuten Pforzheim-Dillweißenstein Kriegerdenkmal in Dillweißenstein beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag am Kriegerdenkmal in der Hirsauer Straße im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein angerichtet. Das geht aus einem Pressebericht der Polizei am Mittwoch hervor.