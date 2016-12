vor 5 Stunden Pforzheim Kontrolle verloren: Frau fährt mit hoher Geschwindigkeit in Mauer

Am Mittwochnachmittag ist eine Frau mit ihrem Auto ohne fremde Beteiligung in eine Steinmauer gefahren. Zuvor war sie aus dem Parkhaus des Helios-Klinikums in Pforzheim gefahren.