vor 3 Stunden Niefern-Öschelbronn Elektrische Leitung gekappt: Unbekannter manipuliert Auto in Niefern

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 1 und 10 Uhr an einem geparkten Pkw in der Straße An der Enz in Niefern im Enzkreis die elektrischen Zuleitungen zu den ABS-Sensoren der Vorderräder durchtrennt. Das teilt die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.