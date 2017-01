vor 34 Minuten Niefern-Öschelbronn Karlsruher Polizei warnt: Trick-Betrüger im Enzkreis unterwegs

In einer Pressemitteilung warnt die Karlsruher Polizei vor eine Trickbetrüger, der in Niefern-Öschelbronn zugeschlagen hat. Am Mittwochnachmittag versuchte er sein Glück bei einer 93 Jahre alten Frau.