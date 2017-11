Am Donnerstagmittag kam es in Calw zu Auffahrunfall, bei dem zwei Kinder besonders positiv in Erscheinung getreten sind. Durch ihr "mustergültiges Verhalten", hätten sie eine "super" erste Hilfe geleistet.

In der Calwer Bahnhofsstraße kam es am Donnerstagmittag zu einem Auffahrunfall. Eine Autofahrerin bemerkte erst zu spät, dass die beiden Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abbremsten, fuhr auf und schob die Autos aufeinander. Wie die Polizei am Freitag beschreibt, seien zu dieser Zeit ein 11-jähriger Junge und ein 12-jähriges Mädchen zu Fuß in der Straße unterwegs gewesen.

Die beiden Kinder hatten den Unfall beobachtet und "ein mustergültiges Verhalten an den Tag" gelegt, so die Polizei weiter. Der Junge habe die Unfallstelle mit einem Warndreieck abgesichert und sei anschließend zur nahe gelegenen Polizeistelle gerannt, um weitere Hilfe anzufordern. Das Mädchen habe sich in der Zwischenzeit um die schwangere Unfallverursacherin gekümmert, die offensichtlich massiv unter Schock stand.

"Während alle Unfallbeteiligten mit der Situation überfordert waren, nahmen die beiden Kinder in einer tollen Aktion alles selbst in die Hand und leiteten die wichtigsten Maßnahmen bis zum Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes ein. Super!" fasst die Polizei ihren Bericht abschließend zusammen.