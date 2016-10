In Stauende auf der A8 gefahren: 17-jähriger Beifahrer schwer verletzt

Anzeige

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit prallten zwei nachfolgende Fahrzeugführer in das Stauende. Es kam zur Kollision von insgesamt fünf Fahrzeugen. Hierbei zogen sich die beiden Beifahrer in den auffahrenden Fahrzeugen, ein 17-Jähriger schwere und ein 65 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zu.

In einem der stehenden Pkw wurde ein 61 Jahre alter Mann leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten kam ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 45 000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/125810 zu melden.