Opfer eines Raubes wurde eine 22 Jahre alte Frau in der Nacht zum Donnerstag in einem Regionalzug zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen saß die junge Frau allein in einem Wagen der ersten Klasse. Beim Halt in Pforzheim stieg gegen Mitternacht ein Mann zu, der auf die 22-Jährige einen seltsamen Eindruck machte. Als sie sich daraufhin in die Zugtoilette begab, folgte ihr der männliche Fahrgast und bedrohte sie mit einem Messer. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf sich die Angegriffene bei ihrer Abwehr an den Händen Schnittverletzungen zuzog. Schließlich konnte sie sich aus der Situation befreien und flüchten. Unterdessen hielt der Zug am Bahnhof Illingen an, wo der Täter aus dem Zug rannte.

Wie sich später herausgestellt hat, fehlte aus der zurückgelassenen Damenhandtasche der Geldbeutel. Die 22-Jährige kam nach Anzeigenerstattung unter Einsatz der Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, das sie inzwischen wieder verlassen konnte.

Unter dringendem Tatverdacht steht ein 29 Jahre alter Mann aus dem Enzkreis, gegen den das Amtsgericht Pforzheim zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim einen Haftbefehl erlassen hat. Bislang konnte der Verdächtige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht festgenommen werden. Vielmehr gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der 29-Jährige von den Ermittlungen gegen ihn weiß und sich verborgen hält. Daher bitten die Ermittlungsbehörden mit der Veröffentlichung eines Fotos die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte ist mit 197 cm auffallend groß, hager und trägt dunkles, kurzgeschnittenes Haar mit Koteletten, Kinn- und Oberlippenbart. Zur aktuell getragenen Kleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Zeugen des Geschehens oder Hinweisgeber zu dem beschriebenen Mann werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 oder direkt bei Kriminalkommissariat Pforzheim unter 07231/186-0 zu melden.