Neuenbürg Hose in Flammen: Rentner bei Löschversuch verletzt

Böse Folgen hatte am Dienstagabend um 21.28 Uhr das unsachgemäße Trocknen einer Hose für einen 74-jährigen Rentner in Neuenbürg. Der Mann hatte das Kleidungsstück auf den Ölofen im Wohnzimmer seiner Erdgeschosswohnung in der Ilgenstraße gelegt und war danach auf der Couch eingeschlafen.