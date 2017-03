vor 33 Minuten Remchingen Hoher Schaden: Unbekannte wüten in Remchinger Firmenhalle

Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstagmorgen sind Unbekannte in eine Firmenhalle in der Auerbachstraße in Remchingen eingedrungen und haben einen Schaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro angerichtet.