Anzeige

Zeugen zu einem Vorfall am Sonntag gegen 5.45 Uhr vor einem Lokal am Bahnhofplatz sucht die Polizei. Ein 24-Jähriger gab an, vor dem Lokal grundlos von drei Männern angegriffen worden zu sein. Er wäre mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Nach den ersten Feststellungen der Polizei erlitt der junge Mann eine Platzwunde am Auge.

Die Angreifer wurden als ca. 25 Jahre alt, ca.175 - 180 cm groß mit südländischem Aussehen beschrieben. Einer der Männer soll eine schwarze Basecap getragen haben. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231-1863211 in Verbindung zu setzen.