vor 1 Stunde Julia Wessinger Karlsruhe/Pforzheim Großbaustelle auf der A8: "Nach dem Ausbau herrscht Staufreiheit"

In rund zwei Jahren soll die Autobahn bei Pforzheim im Rahmen einer Großbaustelle zu einer sechsspurigen Fahrbahn ausgebaut werden. Schon in wenigen Monaten beginnen die Vorarbeiten. Warum sind Bauarbeiten in diesem Umfang notwendig? Und welche Tipps gibt es für Autofahrer? Projektleiter Timo Martin hat sich im ka-news-Interview diesen und anderen Fragen gestellt.