vor 1 Stunde Pforzheim Groß-Einsatz in Pforzheim: Brand bricht in Döner-Imbiss aus

In der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in Pforzheim ist in einem Imbiss ein Feuer ausgebrochen. Das meldet die Karlsruher Polizei. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.