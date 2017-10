Ein geplatzter Reifen war die Ursache für einen Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe von Friolzheim im Enzkreis am Mittwoch gegen 10.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer des beschädigten Sattelzugs schwer verletzt. Die Autobahn sei aktuell noch auf dem linken sowie mittleren Streifen gesperrt.

"An einem mit 25 Tonnen Sand beladenen Sattelkipper platzte aus unbekannter Ursache der vordere linke Reifen," so die Polizei. Das Fahrzeug kam nach Polizeiangaben nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Betonbegrenzung und kippte auf die rechte Seite. Daraufhin geriet das Führerhaus in Brand.

Glücklicherweise konnte sich der Fahrer rechtzeitig retten. Er wurde laut Polizei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. "Da die Kraftstofftanks weggerissen wurden, sich der Sand über 50 Meter auf dem mittleren und linken Fahrstreifen verteilte und der Asphalt massiv beschädigt wurde, dauern die Reinigungs- und Reparaturarbeiten mit Sperrung des linken und mittleren Fahrstreifens voraussichtlich bis gegen 19 Uhr an," informiert die Polizei weiter.

Zur Landung des Rettungshubschraubers und zur Bergung mussten beide Richtungsfahrbahnen zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr rollt laut Polizei momentan nur auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei. Er staut sich immer noch auf zirka 20 Kilometer Länge.