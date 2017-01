vor 46 Minuten Pforzheim "Geld her oder ich töte dich": Busfahrer in Pforzheim brutal überfallen

Am Samstagabend wurde in Pforzheim ein Busfahrer brutal von drei Unbekannten überfallen und mit Messern bedroht. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.