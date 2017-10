vor 36 Minuten Pforzheim Gefesselt und ausgeraubt: Drei Maskierte überfallen 82-jährige Frau in Wohnung

Drei maskierte Täter brachen am frühen Samstagmorgen gegen 2.00 Uhr in ein in der Pforzheimer Südweststadt gelegenes Einfamilienhaus ein, fesselten die 82-jährige Wohnungsinhaberin und forderten Wertsachen, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.