Anzeige

Nachdem er von den Polizisten mit dem Dienstmotorrad eingeholt worden war, gab er an, auf dem Weg zur Arbeit spät dran gewesen zu sein. Die Bilanz seiner gefährlichen Raserei wird ihn wohl noch lange an sein diesjähriges Wiegenfest zurückdenken lassen: 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von drei Monaten.