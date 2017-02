Gedenken an Zerstörung: Pyrotechnik, Verletzte und Festnahmen in Pforzheim

Am Donnerstag gedachte Pforzheim der Zerstörung von weiten Teilen der Stadt durch einem Bombenangriff vor 72 Jahren. Nach der Gedenkfeier kam es auch in diesem Jahr zu Versammlungen. Die Polizei zieht in einer Pressemitteilung ein positives Fazit.

In der Zeit von 19 Uhr bis gegen 20.30 Uhr wurde die Fackelmahnwache auf dem Wartberg der rund 70 Teilnehmer vom "Freundeskreis - Ein Herz für Deutschland" abgehalten. Nach Aussage der Polizei hatten sich rund um die Absperrungen am Wartberg ab 18.30 Uhr bis zu 180 Demonstranten aus dem linken Spektrum eingefunden.

Ausschreitungen bleiben aus

"Einige davon vermummten sich, weitere wollten die Polizeiabsperrungen überwinden", berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Ferner seien im Bereich des Wartbergs Pyrobatterien abgebrannt und pyrotechnische Gegenstände in Richtung der Polizeibeamten geworfen worden.

"Mehrfach mussten die Versammlungsteilnehmer unter Einsatz der Antikonfliktteams der Polizei aufgefordert werden, solche Verstöße zu unterlassen", heißt es weiter, "letztlich bewährte sich ein konsequentes Einschreiten der Einsatzkräfte, sodass weitere Ausschreitungen unterblieben."

Demonstranten greifen Polizisten an

Ab 20.30 Uhr setzten nach Auflösung der Versammlung die ersten Abwanderungen in Richtung des Bahnhofes ein. Wie die Polizei weiter berichtet, mussten vor dem Bahnhof 150 Demonstranten des linken Lagers wegen "lautstarken und ungebührlichen Verhaltens" von einem Antikonfliktteam angesprochen werden. Einige hätten daraufhin aggressiv reagiert und Beamte angegangen.

Ein zu Hilfe hinzugekommener Einsatzbeamter erhielt laut Mitteilung von einem noch nicht ermittelten Angreifer einen Tritt gegen das Knie und wurde dadurch dienstunfähig. "Ansonsten waren im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen keine Verletzten absehbar", teilt die Polizei mit. Insgesamt kam es am Rande des Geschehens zu vier vorläufigen Festnahmen.

"Sicherheitskonzept hat sich bewährt"

Weiter heißt es: "Zwei Tatverdächtige des rechten Spektrums wurden bereits auf der Anreise im Bahnhof wegen Verstößen gegen das Waffengesetz festgehalten. Ein Teilnehmer der Gegendemonstranten konnte als Verdächtiger beim Abbrennen von Pyrotechnik festgestellt werden und ein weiterer Mann des linksgerichteten Lagers wurde wegen Beleidigung sistiert, nachdem er einen Polizeibeamten bespuckt hatte."

Gänzlich ohne Störungen verliefen die teils seit dem Nachmittag abgehaltenen Versammlungen und Aufzüge. Zunächst fand die offizielle Feier der Stadt Pforzheim auf dem Hauptfriedhof zum Gedenken an die Bombardierung Pforzheims statt, an der sich zwischen 16 Uhr und 17 Uhr rund 300 Personen beteiligten. Mit derselben Anzahl wurde die von der Stadt anberaumte Veranstaltung "Lichtermeer" auf dem Marktplatz in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr abgehalten.

Die Versammlung und der anschließende Aufzug der evangelischen Kirche ("Friedensweg") von der Brettener Straße zum Marktplatz startete gegen 17.30 Uhr und zählte 150 Teilnehmer. An der Versammlung mit Aufzug des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Marktplatz nahmen zwischen 17.50 Uhr und 19.30 Uhr rund 100 Personen teil.

"Auch diesmal hat sich das polizeiliche Sicherheitskonzept bewährt. So können wir am Ende ein positives Fazit bilanzieren, wenn auch der Appell an ein friedliches und gewaltfreies Verhalten nicht in jedem Fall eingehalten wurde," so Einsatzleiter Franz Semling.