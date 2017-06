Bereits am Freitag ereignete sich in Pforzheim ein Unfall, bei dem glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Ein Audi war auf den Gehweg gefahren und hatte dort dann einen Laternenmast umgefahren - ein Fußgänger konnte noch rechtzeitig ausweichen.

Bereits am Freitag ist es in der Pforzheimer Jahnstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 69-Jähriger mit seinem Auto einen Laterne auf dem Gehweg gerammt hat. Wie die Polizei nun berichtet, fuhr der Mann mit seinem Audi Q3 in Höhe der Nagoldstraße, bei der dortigen Brücke, nicht auf der Fahrbahn, sondern auf dem rechts danebenliegenden Gehweg.

Weiter beschreibt die Polizei, dass er dort "heftig gegen einen Laternenmasten" geprallt sei und dabei einen Schaden von 20.000 Euro verursacht hat. Ein Fußgänger, der sich in diesem Bereich aufhielt, musste zur Seite ausweichen, um nicht vom Masten getroffen zu werden.

"Das Verkehrskommissariat Pforzheim sucht nach diesen Personen als wichtige Zeugen und bittet diese, wie auch alle anderen Personen, die den Unfall beobachteten, sich unter der Telefonnummer 07231/1864100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen", rufen die Beamten auf.