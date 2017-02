vor 1 Stunde Neuenbürg (Enzkreis) Frontalcrash im Enzkreis: 53-Jähriger schwer verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann die B 294 von Birkenfeld in Richtung Neuenbürg (Enzkreis). Nahe des Klärwerks Neuenbürg kam er, Ausgangs einer Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr.