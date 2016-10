Anzeige

Zu einem heftigen Zusammenstoß kam es am Montagabend um 17.44 Uhr auf der Bundesstraße 10 zwischen Remchingen-Wilferdingen und Pfinztal-Kleinsteinbach. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Zur Unfallzeit war eine 23-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa in Richtung Pfinztal-Kleinsteinbach unterwegs.

Ausgangs einer Rechtskurve kam sie aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammenstieß. Der Opel Corsa wurde durch die Kollision nach links von der Fahrbahn geschleudert und prallte dort gegen die Böschung.

Der Aufprall erfolgte mit einer solchen Wucht, dass die Hinterachse des Corsas herausgerissen und 10 Meter weit in den angrenzenden Wald geschleudert wurde. Die 23-jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Frau war allein im Fahrzeug.

Der 59-jährige Fahrer des Mercedes und sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die B 10 musste bis gegen 20 Uhr voll gesperrt werden.