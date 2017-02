Wie erst jetzt von der Bundespolizei bekannt gegeben wird, kam es am frühen Sonntagmorgen, 22. Januar, im Hauptbahnhof Pforzheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde.

Am 22. Januar hielt sich ein 24-jähriger Mann zusammen mit seiner Freundin in der Haupthalle des Pforzheimer Bahnhofs auf. Wie die Polizei berichtet, sei er dort von zwei offenbar alkoholisierten Männern beleidigt worden. Zudem habe er beobachtet, wie die beiden Männern kurze Zeit später mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit geriet.

"Als der 24-Jährige schlichten wollte und sich zwischen die Kontrahenten begab, wurde er von den beiden Männern angegangen und von hinten nieder geschlagen, so dass er zu Boden fiel. Anschließend wurde ihm ins Gesicht getreten", berichtet die Polizei weiter.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung konnte der 24-Jährige seinem Kontrahenten eine graue Winterjacke entreißen. Anschließend seien die beiden Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet. Mithilfe eines Bildes der Jacke sowie der Beschreibung der Täter, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Die beiden männlichen Angreifer werden wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 22 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, kurze blonde/dunkelblonde Haare, schlank. Einer der Männer trug eine rot/schwarz karierte Jacke.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden. Hinweise per Mail können unter bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de mitgeteilt werden.