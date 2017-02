Einsatz in Remchingen: Flüssigkeit sorgt für Aufregung in Schule

Eine flüssige Substanz auf der Schultoilette einer Remchinger Schule sorgte für einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Bislang ist der Verursacher unbekannt.

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmorgen offenbar eine dickflüssige Substanz an einem Waschbecken der Mädchentoilette einer Remchinger Schule ausgebracht und hierdurch Polizei und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Das berichtet die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung.

Schüler, die mit den Dämpfen in Berührung kamen, klagten über starke Atembeschwerden. Drei Schülerinnen sowie ein später zu Hilfe geeilter Schüler der Klasse 8 waren in der Pause, gegen 11.15 Uhr mit der Substanz in Kontakt gekommen.

Während zwei Mädchen und der Junge noch vor Ort von Rettungskräften versorgt werden konnten, musste ein Mädchen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die örtliche Feuerwehr war mit sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der sichergestellten, rötlichen Flüssigkeit möglicherweise um den Inhalt eines Pfeffersprays. Die Polizei Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen.