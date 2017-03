Einsatz in Pforzheim: Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Zwei 13 Jahre alte Jungen haben am Mittwoch um 16.50 Uhr die Polizei in Atem gehalten. Die beiden Jugendlichen lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit den Beamten - eine ganze Reihe von Verkehrsverstößen inklusive.

Die beiden Jugendlichen waren einer Streife aufgefallen, da sie mit hochgeklappten Kennzeichen unterwegs waren. "Beim Anblick des Streifenwagens drehten die beiden jeweils den Gashahn auf und flüchteten auf ihren offensichtlich manipulierten Rollern mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen des Ortes", so die Karlsruher Polizei.

In der Bachgasse entgingen eine Fußgängerin und ein Radfahrer nur knapp einem folgenschweren Zusammenstoß mit den Jungen. Zunächst gelang den Jungen die Flucht. "Doch konnten sie rasch ausfindig gemacht werden. Dabei stellte sich zudem heraus, dass einer der Roller in Pforzheim gestohlen worden war", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Eine gehörige Standpauke von den Eltern hat es für die Jungen bereits gesetzt. Zudem hat sich das Haus des Jugendrechts der beiden noch nicht strafmündigen Jungen angenommen, wo nach Abschluss der Ermittlungen im Einvernehmen mit Staatsanwaltschaft und Jugendbehörde über mögliche weitere Konsequenzen entschieden wird.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun insbesondere den Radfahrer wie auch die Fußgängerin aus der Bachgasse, aber auch weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer. Entsprechende Meldungen werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer (07231) 186- 3211 entgegen genommen.