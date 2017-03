vor 1 Stunde Pforzheim Einsatz in Pforzheim: Ehepaar wird von Einbrecher aus Schlaf gerissen

Ein Ehepaar wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ihrem Einfamilienhaus in der Rosenstraße durch ein lautes Geräusch aus ihrem Schlaf gerissen. Im Untergeschoss erkannte das Ehepaar dann, dass die Küchentür offen stand und verständigte die Polizei.