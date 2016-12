vor 32 Minuten Birkenfeld Einsatz in Birkenfeld: Mann bei Dachstuhlbrand verletzt

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 70.000 Euro hat ein Dachstuhlbrand am Mittwochmorgen in einem Einfamilienhaus in der Karlstraße in Birkenfeld gefordert. Das berichtet die Karlsruher Polizei.