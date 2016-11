Anzeige

Nach Aussage der Polizei verlassen die Hausbewohner das Gebäude über ein offenes Treppenhaus. Ob sich aktuell noch Personen in Gefahr befinden, ist unklar. Auch zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.

Aktualisierung, 15.15 Uhr:

Wie die Polizei in einer neuen Eilmeldung berichtet, ist das Feuer inzwischen gelöscht. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Bei der Brandursache könnte es sich nach ersten Erkenntnissen möglicherweise um einen technischen Defekt handeln. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Aktualisierung, 17.52 Uhr:

Ein Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro ist am Montagmittag beim Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wannenstraße in Heimsheim entstanden. Nachbarn hatten gegen 14.30 Uhr starke Rauchentwicklung an der Wohnungstüre im ersten Obergeschoss sowie am dazugehörigen Balkon festgestellt und umgehend die Rettungskräfte verständigt.

Alle im Haus befindlichen Bewohner konnten das Gebäude unversehrt verlassen. Die herbeigeeilten Feuerwehren aus Heimsheim und Friolzheim konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Brandauslöser dürfte nach ersten Feststellungen ein technischer Defekt an einer Heizdecke gewesen sein. Die Wohnungsnehmerin war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zugegen.

Eine in der Wohnung befindliche Katze überlebte nicht. Nach Abschluss der Löscharbeiten war es den übrigen Bewohnern wieder möglich in ihre Wohnungen zurückzukehren.